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    Melenchon, Türkiye'deki Rusya - Ukrayna zirvesi sonrası Macron'u eleştirdi

    Fransa Cumhurbaşkanı adayı Melenchon, iki ülke arasındaki müzakerelerin Antalya'da yapılmasının ardından Paris yönetimini hedef aldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2022 - 15:34
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    Melenchon, Türkiye'deki Rusya - Ukrayna zirvesi sonrası Macron'u eleştirdi

    Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan çatışmaların sona erdirilmesi konusunda yoğun çaba sarf ediyor.

    Bu kapsamda Antalya, Rusya ve Ukrayna'dan dışişleri bakanları Sergey Lavrov ile Dmitro Kuleba'nın görüşmesine ev sahipliği yaptı.

    "FRANSA ETKİSİZ KALDI" TEPKİSİ

    Uluslararası medya kuruluşları görüşmeyi ve ardından düzenlenen basın toplantılarını okurlarına son dakika notuyla duyururken, Fransız siyasetçi, ülkesinin bu konuda etkisiz kalmasını eleştirdi.

    Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) lideri ve Fransa Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, Kiev ile Moskova arasında Türkiye'nin arabulucu olması ve bu noktada Paris yönetiminin pasif kalması nedeniyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef aldı.

    "MÜZAKERELER NASIL TÜRKİYE'DE YAPILIR"

    Fransız medya kuruluşu RMC'de yayına katılan Melenchon, "Müzakereler nasıl Türkiye'de yapılır? Bu bir başarısızlık ve tam bir bozgun. Avrupa tamamen oyunun dışında kaldı. Avrupa gülünç." dedi.

    Melenchon, Macron yönetimine tepki göstererek, "Bu insanlar Fransa'nın güvenliğini garanti edemezler." ifadesini kullandı.

    "GÖRÜNÜŞE GÖRE MACRON SÜREKLİ TELEFONDA"

    Türkiye'nin etkisine işaret eden Fransız siyasetçi, "Şu anda Avrupa Birliği'nin başkanı Sayın Macron'dur. Görünüşe göre, kendisi sürekli telefonda. Peki insanlar nerede konuşuyor? Türkiye'de." diye ekledi.

    Melenchon, Türkiye deki Rusya - Ukrayna zirvesi sonrası Macron u eleştirdi #1

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