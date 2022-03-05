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    Melinda French Gates’ten yeni ilişki açıklaması

    Geçtiğimiz yıl Bill Gates ile 27 yıllık evliliğini sonlandıran Melinda French Gates, iyileşme yolculuğunda olduğunu ve yeni ilişkilere açık olduğunu söyledi.
    • REUTERS
    • 05.03.2022 - 16:34
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    Melinda French Gates’ten yeni ilişki açıklaması

    Bill Gates ile Melinda French Gates, geçtiğimiz yıl boşanmıştı.

    27 yıllık evliliği sonlandıran çiftten Melinda Gates, yeni bir ilişkiye açık olduğunu duyurdu.

    HEYECANLANIYOR

    57 yaşındaki Melinda French Gates, hayatının flört de dahil her alanı için bu yeni dönemi dört gözle beklediğini dile getirdi.

    Tekrar heyecanlı duygular yaşamak istediğini söyleyen Melinda French Gates, “Umarım bunu tekrar yaşarım.” dedi.

    Melinda French Gates’ten yeni ilişki açıklaması #1

    “YENİ BİR SAYFA AÇIYORMUŞUM GİBİ GELİYOR”

    Flört havuzunun fazlasıyla ilginç olduğunu belirten Melinda French Gates, “Ayağımın ucunu birazcık daldırıyorum. Bu iyileşme yolculuğuna koyuldum ve diğer tarafa doğru ilerlemeye başladığımı hissediyorum. Şu anda gerçekten de bu bölümde yeni bir sayfa açıyormuşum gibi geliyor. Yani, 2022 yılındayız ve aslında hayatta beni nelerin beklediği konusunda gerçekten heyecanlıyım.” diye konuştu.

    Melinda French Gates’ten yeni ilişki açıklaması #2

    “ARAMIZDAKİLERE GÜVENEMİYORDUM”

    Boşanma süreci hakkında da konuşan Melinda, “Zamanla öyle bir nokta geldi ki bunun sağlıklı olmadığını fark etmemi sağlayacak kadar çok şey birikmişti ve aramızdakilere güvenemiyordum.” ifadelerini kullandı.

    Melinda French Gates’ten yeni ilişki açıklaması #3


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