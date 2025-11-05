Melissa Kasırgası Karayipler'de yıkıma yol açtı: ABD'den 24 milyon dolar yardım Jamaika, Haiti, Bahamalar ve Küba halkı, Karayipler bölgesinde etkili olan Melissa Kasırgası'nın yol açtığı yıkımdan etkilendi. Yaşanan gelişme sonrası ABD'den yapılan açıklamada, bölge halklarına 24 milyon dolar yardım sağlanacağı ifade edildi.

Göster Hızlı Özet Melissa Kasırgası Karayipler'de büyük yıkıma yol açtı.

ABD, kasırgadan etkilenen ülkelere 24 milyon dolar yardım yapacak.

Yardım barınma, su, hijyen, gıda ve sağlık hizmetleri için kullanılacak. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Karayipler bölgesinde Melissa Kasırgası etkili oldu... Melissa Kasırgası'nın yol açtığı yıkım sonrası ABD Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı. KASIRGADAN ETKİLENEN ÜLKELERE FON SAĞLANACAK Açıklamada; barınma, su, hijyen, gıda ve acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere, Melissa Kasırgası'ndan etkilenen ülkelere fon sağlanacağı belirtildi. Jamaika, Haiti, Bahamalar ve Küba'ya ilk etapta 24 milyon dolar acil durum ve hayat kurtarma yardımı gönderileceği ifade edilen açıklamada, Jamaika'daki Afet Yardım Müdahale ekibinin, bölgedeki durumu değerlendirmeyi ve ihtiyaçları belirlemeyi sürdürdüğü bilgisi verildi. BÖLGEDE SON DURUM Şiddetli yağış, fırtına ve sellere yol açan kasırga nedeniyle Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, ülkede 735 binden fazla kişinin tahliye edildiğini bildirmişti. Küba'daki can kaybı konusunda bilgi verilmezken Karayipler bölgesinde, kasırga sebebiyle 49 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Dünya Haberleri Meksika Devlet Başkanı'na vatandaştan sokak ortasında taciz

Putin 97 yaşına kadar başkan olarak kalmayı planlıyor

ABD eski başkan yardımcısı Dick Cheney 84 yaşında öldü