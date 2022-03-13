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    Melitopol kentine Rus yanlısı belediye başkanı atandı

    Rusya hükümeti, dün Rus askerleri tarafından gözaltına alınan eski Melitopol Belediye Başkanı İvan Federor’un yerine vekaleten Galina Danilçenko'yu atadı.
    • İHA
    • 13.03.2022 - 06:50
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    Melitopol kentine Rus yanlısı belediye başkanı atandı

    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sırasında dün Rus askerleri tarafından Melitopol Belediye Başkanı İvan Federor gözaltına alınmıştı. Büyük tepki çeken gözaltı olayının ardından Rusya yeni bir adım atarak, kente vekaleten bir belediye başkanı atadı.

    RUS YANLISI BELEDİYE BAŞKANI ATANDI

    Yeni atanan Rusya yanlısı Belediye Başkanı Galina Danilçenko kent halkına görüntülü mesajla seslendi. Yeni duruma ayak uymaları gerektiğini belirten Danilçenko, "Şimdi asıl görevimiz tüm mekanizmaları yeni duruma göre uyarlamak ve yeni bir şekilde yaşamaya başlamak" ifadelerini kullandı.

    DİRENİŞÇİLERE "AŞIRILIK YANLILARI" DEDİ

    Kiev yönetimine bağlı gruplardan bahsederek, bu kişileri "aşırılık yanlısı" olarak nitelendiren Danilçenko, "Düzeni baltalamak isteyen aşırılık yanlılarına karşı Halk temsilcileri komitesi kurmak istiyoruz. Bu yeni mekanizmanın da üzerinde çalışıyoruz" dedi.


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