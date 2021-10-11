Merck, koronavirüs hapına onay için FDA'ya başvurdu

Merck, koronavirüs hapına onay için FDA'ya başvurdu

Ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğü belirtilen hapın, acil kullanım onayına ilişkin ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden izin istendi.

ABD'li ilaç şirketi Merck, koronavirüs salgınına karşı molnupiravir olarak bilinen hap geliştirdi.

Şirketin açıklamasına göre, deney aşamasındaki hap, koronavirüs kaynaklı hastaneye yatışları ve ölüm riskini yarı yarıya azaltıyor.

KORONA HAPI İÇİN FDA'DAN İZİN İSTEDİLER

Son olarak şirket, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) acil kullanım yetkisi için başvuruda bulundu.

İlaç, onay verilmesi halinde koronavirüsle mücadelede kapsül şeklinde alınan ilk tedavi yöntemi olarak kayıtlara geçecek.

ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 50 AZALTIYOR

Merck, enfekte yetişkinleri tedavi etmek için kapsüllerin kullanımı konusunda izin istediğini duyurdu.

Açıklamada, "Ara analizde, molnupiravir hastaneye yatış veya ölüm riskini yaklaşık yüzde 50 oranında azalttı." denildi.