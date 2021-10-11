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    Merck, koronavirüs hapına onay için FDA'ya başvurdu

    Ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğü belirtilen hapın, acil kullanım onayına ilişkin ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden izin istendi.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 14:57
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 15:10
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    Merck, koronavirüs hapına onay için FDA'ya başvurdu

    ABD'li ilaç şirketi Merck, koronavirüs salgınına karşı molnupiravir olarak bilinen hap geliştirdi.

    Şirketin açıklamasına göre, deney aşamasındaki hap, koronavirüs kaynaklı hastaneye yatışları ve ölüm riskini yarı yarıya azaltıyor.

    KORONA HAPI İÇİN FDA'DAN İZİN İSTEDİLER

    Son olarak şirket, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) acil kullanım yetkisi için başvuruda bulundu.

    İlaç, onay verilmesi halinde koronavirüsle mücadelede kapsül şeklinde alınan ilk tedavi yöntemi olarak kayıtlara geçecek.

    Merck, koronavirüs hapına onay için FDA ya başvurdu #1

    ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 50 AZALTIYOR

    Merck, enfekte yetişkinleri tedavi etmek için kapsüllerin kullanımı konusunda izin istediğini duyurdu.

    Açıklamada, "Ara analizde, molnupiravir hastaneye yatış veya ölüm riskini yaklaşık yüzde 50 oranında azalttı." denildi.

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