Merkel, bir sonraki seçimlerde aday olmayacak

Almanya Başbakanı Merkel, yeniden aday olup olmayacağı konusundaki spekülasyonlara son noktayı koydu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kamu yayıncılık kuruluşu ZDF'de kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Almanya'da bazı politikacılar son dönemde Merkel'in beşinci görev dönemine aday olabileceğiyle ilgili spekülasyonları alevlendirmişti.

Diğer yandan sık sık yaşadığı sağlık sorunları ve ayaktayken titremeleriyle gündeme gelen Merkel'in, bir sonraki seçimlerde aday olmayacağı da konuşuluyordu

Korona kriziyle mücadelede seçmenlerin gözünde puan toplayan Merkel'e beşinci görev dönemi için aday olmayı düşünüp düşünmediği soruldu.

"ADAY OLMAYACAĞIM"

Merkel bu soruda yeniden aday olup olmayacağı konusundaki spekülasyonlara son noktayı koydu...

"Hayır! Gerçekten!" yanıtını veren Merkel, gazetecinin "Yani 'hayır'da kararlısınız" sözü üzerine de "Hem de kesinlikle" ifadesini kullandı.



Merkel'e bu yıl yaz tatilini nerede geçireceği de soruldu. Geçen yıllarda tatilini Napoli Körfezi'ndeki Ischia Adası ve Güney Tirol dağlarında geçirdiği bilinen Merkel, soruyu "Almanya" diye yanıtladı.

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