Merkel'den Afganistan yorumu

Almanya şansölyesi Angela Merkel, ABD Başkanı Joe Biden'a gerçekleştirdiği ziyarette, "Afganistan'da istediğimiz gibi bir ulus inşa edemedik" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci devame diyor...

Birliklerin büyük bir bölümü ülkeye geri dönerken Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Joe Biden'ı Beyaz saray'da ziyaret etti.

İki lider arasında yapılan görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenlendi.

Merkel toplantıda ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"İSTEDİĞİMİZ ULUSU İNŞA EDEMEDİK"

ABD ile çoğu konuda beraber hareket ettiklerini aktaran Merkel, "Uzun yıllar boyunca, Afganistan'da birlikte çalıştık, belli bir dereceye kadar terörizm tehlikesini kontrol altına alabildiniz ancak ne yazık ki, görünmesini istediğimiz gibi bir ulus inşa edemedik." diye aktardı.

BİDEN: KOMÜNİZM BAŞARISIZ BİR SİSTEMDİR

Basın toplantısında komünizme ve sosyalizme ilişkin bir soruya yanıt veren Biden, "Komünizm başarısız bir sistemdir, evrensel olarak başarısız bir sistemdir ve sosyalizmi çok yararlı bir ikame olarak görmüyorum." açıklamasında bulundu..

Biden, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'in suikasta kurban gitmesinden sonra bu ülkeye asker gönderme planı olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Amerikan deniz piyadelerini sadece güvenliği temin için elçiliğimize gönderiyorduk ancak Amerikan Kuvvetlerini Haiti'ye gönderme gibi bir durum söz konusu değil, bu gündemimizde yok." ifadesini kullandı.

KÜBA HALKINA YARDIM DÜŞÜNÜLÜYOR

Küba'ya yardım yapılmasına ilişkin bir soru üzerine Küba'yı "başarısız bir devlet" olarak tanımlayan Biden, bu ülke halkına birkaç şekilde yardım etmeyi düşündüklerini söyledi.

Biden, bu yardımlar için gerekli koşulların oluşturulması ve hükümetin bu yardımları suiistimal etmemesi konusunda garanti verilmesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, "Küba'da bir koronavirüs sorunu var. Aslında, uluslararası bir organizasyonun bu aşıları uygulayacağından ve bunlara ortalama vatandaşların erişebileceği şekilde yapacağından emin olsam oraya önemli miktarda aşı vermeye hazırım. Sizin sormadığınız ama bizim düşündüğümüz şeylerden biri de internete erişimi kesmiş olmaları. Bu erişimi yeniden sağlamak için teknolojik yeteneğe sahip olup olmadığımıza bakıyoruz." diye konuştu.