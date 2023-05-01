Merkez bankalarının banknotlarına mürekkep tedarik eden İsviçreli şirkete rüşvetten ceza İsviçreli banknot mürekkep üreticisi SICPA SA, rüşvet verme suçundan 81 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Şirketin eski yöneticilerinden biri 170 gün hapis cezasına aldı.

İHA

84 ülkede faaliyet gösteren İsviçre firması SICPA SA, rüşvet davasında büyük bir ceza aldı.

Kararla birlikte şirket, 81 milyon euro yaklaşık 2 milyar TL ceza aldı.

Ceza, İsviçre Başsavcılığı bülteniyle duyuruldu.

Suçlamaları kabul ettiler

SICPA SA ise yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesini önlemek için gerekli önlemleri almadığını kabul etti.

Yargılamalarla, SICPA çalışanlarının Brezilya, Kolombiya ve Venezuela'da işlerin yürütülmesinde kamu görevlilerine rüşvet vermesini mümkün kılan organizasyonel eksiklikler tespit edildi.

Organizasyonel eksiklikler; özellikle kurumsal yönetişim, risk yönetimi ve uyum alanlarında belirlendi.

CEO'ya şartlı hapis cezası

İsviçre Savcılığı ayrıca SICPA'nın eski CEO’sunu 170 gün şartlı hapis cezasına çarptırdı.

Kararda, 2009-2011 yılları arasında Kolombiya ve Venezüella pazarlarında üst düzey yetkililere rüşvet verdiği belirtiliyor.

Aynı CEO hakkında zimmete para geçirme ve kara para aklama şüphesiyle yürütülen davanın da devam ettirilmesine karar verildi.

SICPA ve CEO’su, nihai ceza kararlarına itiraz etmeyeceklerini, suçu ve cezayı kabul ettiklerini bildirdi.

Merkez bankalarının banknotlarına mürekkep tedarik ediyor

SICPA; İsviçre merkezli, banknot ve değerli evrak güvenliğinde uzman firma, güvenlik mürekkepleri üretimi ile 84 ülkede faaliyet gösteren bir şirket…

Merkez bankalarının banknotlarına mürekkep tedarik ediyor.

Pasaport, çek gibi değerli dokümanlara da güvenlik mürekkebi üretiyor.

Şirket dünyanın birçok ülkesinde para basımında kullanılan özel güvenlikli mürekkep ve vergi denetimi için kullanılan vergi pulları ve bandrol üretimi yapıyor.

Türkiye'de de faaliyet gösteriyorlardı

Son yıllarda Brezilya, Fas ve Nijerya hükümetleri ile yaptıkları sözleşmelere ilişkin birçok sorgulama geçiren firma, Brezilya’da yapmış olduğu sözleşmede rüşvet iddialarını kabul etti.

Sahte ve kaçak ürünlerin önlenmesini sağlamak amacıyla kurulan firma, Türkiye'de de 2008'den itibaren bandrol üretim ihalesini 2020 yılına kadar yapmıştı.

Bandrol tedarik işini de yapan firmanın işine, 2020 yılında son verilmişti.

SICPA, müze ve gezi yerleri girişlerinin kontrol ve işletme işini 10 yıllığına aldı ve hala işletmenin yanı sıra güvenlikli mürekkep teminine devam ediyor.