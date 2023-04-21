Mescid-i Aksa'da Ramazan Bayramı namazı 200 binden fazla kişi, Müslümanların ilk kıblesi olan Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da bayram namazını kıldı.

AA & Ensonhaber

Kudüs'teki Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nın mutluluğunu yaşıyor.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine çıkan yollar, Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuklarla doldu.

Yollarda hem araç hem de insan trafiği oluştu.

Dolup taştı

İşgal altındaki Mescid'i Aksa'ya gelen 200 binden fazla Müslüman, Ramazan Bayramı namazını kıldı.

Namaz sonrası Aksa avlusunda toplanan Müslümanlar bayramı kutladı.

Kudüs'te Ramazan Bayramı'nın ilk saatleri şenlik havasında renkli görüntüler oluşturdu.