Mescid-i Aksa'da 200 bin Müslüman ile teravih namazı Mescid-i Aksa'da toplanan 200 bin Müslüman, Ramazan ayının son cuma gününde yatsı ve teravih namazlarını kıldı.

İHA İsrail polisinin 4 Nisan’da teravih namazından sonra işgal altında bulunan Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’ya baskın gerçekleştirerek Kıble Mescidi’ne sığınan Filistinlileri darp etmesi ve Gazze’ye yönelik hava saldırılarının ardından bölgede tansiyon yükselmişti. Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya akın etti İsrail’in saldırılarının ardından Ramazan ayının üçüncü cumasında Filistinliler, Mescid-i Aksa’ya akın etti. 200 bin kişi yatsı ve teravih namazı kıldı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 200 bin kişinin yatsı ve teravih namazlarını İsrail’in sıkı önlemleri altında cuma namazını kıldığı belirtildi.