Mescid-i Aksa'da 200 bin Müslüman ile teravih namazı
İHA

İsrail polisinin 4 Nisan’da namazından sonra işgal altında bulunan Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’ya baskın gerçekleştirerek Kıble Mescidi’ne sığınan Filistinlileri darp etmesi ve Gazze’ye yönelik hava saldırılarının ardından bölgede tansiyon yükselmişti.

Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya akın etti

İsrail’in saldırılarının ardından ayının üçüncü cumasında Filistinliler, Mescid-i Aksa’ya akın etti.

200 bin kişi yatsı ve teravih namazı kıldı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 200 bin kişinin yatsı ve teravih namazlarını İsrail’in sıkı önlemleri altında cuma namazını kıldığı belirtildi.

Mescid-i Aksa'da 200 bin Müslüman ile teravih namazı
Mescid-i Aksa'da 200 bin Müslüman ile teravih namazı
Mescid-i Aksa'da 200 bin Müslüman ile teravih namazı
Mescid-i Aksa'da 200 bin Müslüman ile teravih namazı
Mescid-i Aksa'da 200 bin Müslüman ile teravih namazı
Mescid-i Aksa'da 200 bin Müslüman ile teravih namazı
Mescid-i Aksa'da 200 bin Müslüman ile teravih namazı
Mescid-i Aksa'da 200 bin Müslüman ile teravih namazı
Mescid-i Aksa'da 200 bin Müslüman ile teravih namazı
Mescid-i Aksa'da 200 bin Müslüman ile teravih namazı
Mescid-i Aksa'da 200 bin Müslüman ile teravih namazı