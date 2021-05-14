Filistinliler, cuma namazı sonrası düzenlenen gösteride, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı.

Filistinliler, Harem-i Şerif’te kılınan cuma namazı sonrasında toplandı.

Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi ile Kubbetu’s Sahra arasındaki revakların altında, Gazze Şeridi’ne destek gösterisi düzenlendi.

ERDOĞAN'A GAZZE ÇAĞRISI YAPTILAR

Filistin ve Tevhid bayraklarının açıldığı gösteride, tekbirler ile Hamas lehine ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Yüzlerce Filistinlinin katıldığı gösteride, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gazze’ye askeri destek çağrısı yapıldı.

Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları ViDEO

CUMA HUTBESİ

Kudüs ve Filistin Eski Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, okuduğu cuma hutbesinde Mescid-i Aksa’nın İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği 1967’den bu yana bu kadar saldırıya maruz kalmadığını vurguladı.

Şeyh Sabri, Mescid-i Aksa’nın sadece Müslümanlara ait olduğunu ve “işgal devletinin” buradan elini çekmesi gerektiğini söyledi.

GAZZE VE MESCİD-İ AKSA İÇİN DUA

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıya da dikkati çeken Şeyh Sabri, saldırının durdurulması gerektiğini kaydetti. Şeyh Sabri, hutbe sonrası Gazze Şeridi ve Mescid-i Aksa için dua etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada 20 bini aşkın Filistinlinin Mescid-i Aksa’da kılınan cuma namazına iştirak ettiği belirtildi.