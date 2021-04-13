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    Mescid-i Aksa’da ilk teravih namazı

    Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
    • İHA
    • 13.04.2021 - 02:06
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    Mescid-i Aksa’da ilk teravih namazı

    İsrail’in işgali altındaki Kudüs’ün Esli Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

    Geçtiğimiz sene koronavirüs salgını nedeniyle ibadete kapatılmasının ardından bu yıl onlarca Müslüman teravih namazı için Mescid-i Aksa’ya akın etti.

    POLİS ÖNLEM ALDI

    Teravih namazı sırasında İsrail polisinin çevrede güvenlik önlemleri aldığı aktarıldı.

    Mescid-i Aksa’da ilk teravih namazı #1

    Mescid-i Aksa’da ilk teravih namazı #2

    Mescid-i Aksa’da ilk teravih namazı #3

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