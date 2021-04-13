Mescid-i Aksa’da ilk teravih namazı

Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

İsrail’in işgali altındaki Kudüs’ün Esli Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Geçtiğimiz sene koronavirüs salgını nedeniyle ibadete kapatılmasının ardından bu yıl onlarca Müslüman teravih namazı için Mescid-i Aksa’ya akın etti.

POLİS ÖNLEM ALDI

Teravih namazı sırasında İsrail polisinin çevrede güvenlik önlemleri aldığı aktarıldı.



