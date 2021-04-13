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Mescid-i Aksa’da ilk teravih namazı
Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
- İHA
- 13.04.2021 - 02:06
İsrail’in işgali altındaki Kudüs’ün Esli Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
Geçtiğimiz sene koronavirüs salgını nedeniyle ibadete kapatılmasının ardından bu yıl onlarca Müslüman teravih namazı için Mescid-i Aksa’ya akın etti.
POLİS ÖNLEM ALDI
Teravih namazı sırasında İsrail polisinin çevrede güvenlik önlemleri aldığı aktarıldı.