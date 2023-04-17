İHA

Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan işgal altındaki Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da idrak edildi.

Binlerce teravih namazını kılmak için ve avlusunu doldurdu.

280 bin kişi Mescid-i Aksa'ya gitti

İslami Vakıflar Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Kadir Gecesi’nde yaklaşık 280 bin kişinin Mescid-i Aksa’da olduğu ifade edildi.

Yerel kaynaklar, Kadir Gecesi’nde Mescid-i Aksa’ya gitmek isteyen çok sayıda Müslüman’ın ise kontrol noktalarında İsrail güçleri tarafından engellendiğini belirtti.

Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi
Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi
Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi
Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi
Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi
Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi
Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi
Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi
Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi
Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi
Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi
Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi
Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi
Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi
Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi
Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi
Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi
Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi
Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi
Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi
Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi