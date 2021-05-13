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Mescid-i Aksa'da Ramazan Bayramı namazı kılındı

Mescid-i Aksa'da Ramazan Bayramı namazı kılındı

Doğu Kudüs'teki Filistinliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı için Harem-i Şerif'e akın etti.