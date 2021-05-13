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    Mescid-i Aksa'da Ramazan Bayramı namazı kılındı

    Mescid-i Aksa'da Ramazan Bayramı namazı kılındı

    Doğu Kudüs'teki Filistinliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı için Harem-i Şerif'e akın etti.
    • AA
    • 13.05.2021 - 08:46
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 09:31
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    Yüz binden fazla Müslüman Ramazan Bayramı namazı için İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da buluştu.

    Filistinliler, Ramazan ayının son günlerinde İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Mescid-i Aksa'yı tamamen doldurdu.

    100 BİNDEN FAZLA MÜSLÜMAN HAREM-İ ŞERİF'TE NAMAZ KILDI

    Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, 100 binden fazla kişinin bayram namazını kılmak için Harem-i Şerif'e geldiği belirtildi.

    Bayram namazının ardından Filistinli Müslümanlar, tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

    "CANIMIZ SANA FEDA OLSUN EY AKSA"

    Kılınan gıyabi cenaze namazından sonra çok sayıda Filistinli, Harem-i Şerif'teki Kıble mescidi ile Kubbet's Sahra arasında yer alan alanda gösteri düzenledi.

    Filistin ve kelime-i tevhid bayrakları açan cemaat, "Özgürlük", "Kanımız canımız sana feda olsun ey Aksa" sloganları attı.

    Mescid-i Aksa'da Ramazan Bayramı namazı kılındı ViDEO

    Mescid-i Aksa da Ramazan Bayramı namazı kılındı #1

    MESCİD-İ AKSA'DA TÜRK BAYRAĞI

    Kılınan bayram namazından sonra çok sayıda Filistinli, Harem-i Şerif'teki Kıble mescidi ile Kubbet'üs Sahra arasında yer alan alanda gösteri düzenledi. Bazı göstericiler, Türk bayrağı taşıdı.

    İSRAİL POLİSİNİN MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRISI

    Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa, bu yıl Ramazan ayının son günlerinde İsrail polisinin saldırılarının hedefi olmuştu.

    İsrail polisi, 7 Mayıs'ta teravih namazı sırasında Harem-i Şerif'teki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle saldırmıştı.

    İslam aleminde büyük tepkiye neden olan saldırılarda, 205 kişi yaralanmış, çok sayıda Filistinli de gözaltına alınmıştı.

    Mescid-i Aksa da Ramazan Bayramı namazı kılındı #2

    HAREM-İ ŞERİF'TE NÖBET TUTTULAR

    Binlerce Filistinli, 10 Mayıs'ta fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini önlemek için Harem-i Şerif'te nöbet tutmuştu.

    Sabah namazını Harem-i Şerif'te kılan Filistinliler, baskına engel olmak için Mescid-i Aksa'dan ayrılmamıştı.

    İsrail polisi, nöbet tutan Filistinlilere, plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla saldırmış, 330'dan fazla kişi yaralanmıştı.

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