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    Mescid-i Aksa’ya 120 Yahudi baskın düzenledi

    120 Yahudi, işgalci İsrail güçlerinin gölgesine sığınarak Mescid-i Aksa’ya sabah saatlerinde baskın düzenledi.
    • İHA
    • 27.05.2021 - 16:52
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 17:04
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    Mescid-i Aksa’ya 120 Yahudi baskın düzenledi

    Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlar devam ediyor.

    Sabah saatlerinde 120 Yahudi, İsrail askerlerinin koruması altında Müslümanların ilk kıblesi ve Müslüman mabedi olan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

    El-Meğaribe (Fas) Kapısı’ndan giren işgalci güçlerin gölgesindeki 120 Yahudi, Mescid-i Aksa’nın avlusunda dolaştı.

    “KIŞKIRTICI DAVRANIŞLARDA BULUNDU”

    Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, olay üzerine açıklama yaptı. Açıklama şu ifadelere yer verildi:

    “120 İsrail yerleşimci sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrailliler, kışkırtıcı davranışlarda bulundu.”

    Sıklıkla bu eylemi gerçekleştiren İsrailliler, bölgede Müslümanları kışkırtmak için girişimde bulunuyor.

    Mescid-i Aksa’ya 120 Yahudi baskın düzenledi #1

    Mescid-i Aksa’ya 120 Yahudi baskın düzenledi #2

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