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- Mescid-i Aksa’ya 120 Yahudi baskın düzenledi
Mescid-i Aksa’ya 120 Yahudi baskın düzenledi
120 Yahudi, işgalci İsrail güçlerinin gölgesine sığınarak Mescid-i Aksa’ya sabah saatlerinde baskın düzenledi.
- İHA
- 27.05.2021 - 16:52
- Güncelleme : 27.05.2021 - 17:04
Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlar devam ediyor.
Sabah saatlerinde 120 Yahudi, İsrail askerlerinin koruması altında Müslümanların ilk kıblesi ve Müslüman mabedi olan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.
El-Meğaribe (Fas) Kapısı’ndan giren işgalci güçlerin gölgesindeki 120 Yahudi, Mescid-i Aksa’nın avlusunda dolaştı.
“KIŞKIRTICI DAVRANIŞLARDA BULUNDU”
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, olay üzerine açıklama yaptı. Açıklama şu ifadelere yer verildi:
“120 İsrail yerleşimci sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrailliler, kışkırtıcı davranışlarda bulundu.”
Sıklıkla bu eylemi gerçekleştiren İsrailliler, bölgede Müslümanları kışkırtmak için girişimde bulunuyor.