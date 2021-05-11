İİsrail polisinin saldırdığı Mescid-i Aksa'ya Kudüs Günü'nde girmek isteyen bir grup fanatik Yahudi, ”Müslümanlar tarafından saldırıya uğradık" diyebilmek için kendi üstlerini parçaladılar.

İsrail'in Kudüs Günü nedeniyle Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli Müslümanlara yönelik saldırılarında yüzlerce kişi yaralandı.

GAZZE'DE DE SİVİLLER HEDEF ALINDI

Gazze'den İsrail'e atılan, Hamas'ın üstlendiği füze saldırılarında ölen ya da yaralan olmazken, İsrail Ordusu'nun Gazze'ye hava saldırısında 9'u çocuk en az 20 sivil hayatını kaybederken, 60'tan fazla kişi de yaralandı.

İsrail'in yaşattığı tüm bu dehşete rağmen Batı dünyasıi Filistinlileri çeşitli bahanelerle suçlarken, aşırılıkçı Yahudilerin bir oyunu daha ortaya çıktı.

"MÜSLÜMANLAR BİZE SALDIRDI" DEMEK İÇİN ÜSTLERİNİ YIRTTILAR

Kudüs Günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen bir grup fanatik Yahudi, kendilerini Filistinli Müslümanlar tarafından saldırıya uğradıkları görüntüsü vermek için üstlerindeki giysileri yırtarken görüntülendiler.

Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Yahudilerin "saldırıya uğradık" oyunu-Video