Mescid-i Aksa'yı basan Fanatik Yahudiler, Filistinlilere ve gazetecilere saldırdı Yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgalinin 57. yıl dönümünde, polis koruması eşliğinde Mescid-i Aksa ve Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi.

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AA & Ensonhaber

1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesini anmak amacıyla aşırı sağcı fanatik Yahudiler, İbrani takvimine göre her yıl provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

Bu yılki yürüyüş için toplanan fanatik Yahudiler, Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı'na geldiler.

İsrail bayrakları taşıyan ve ırkçı marşlar söyleyen fanatik Yahudiler, Filistinlilere sözlü tacizde bulundu. İsrail polisi, sabah saatlerinden itibaren, bayrak yürüyüşü bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya yapılacak baskını kolaylaştırmak için Eski Şehir bölgesine giden yolları demir bariyerlerle kapattı. Polis, Eski Şehir sakini olmayan Filistinlilerin bölgeye girişini engelledi.

Harem-i Şerif'in içinde ayin yaptılar

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, "Şu ana kadar 28 grup halinde 1119 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Fanatik Yahudilerin baskınları sürüyor." ifadelerine yer verildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif'in içinde talmudik ayinler yaptı.

Sağcı İsrailli gruplar daha önce, Doğu Kudüs'ün Haziran 1967'deki işgalinin yıl dönümünde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.

Provokatif bayrak yürüyüşü

Aşırı sağcı fanatik Yahudiler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla İbrani takvimine göre her yıl provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

İsrail, bu seneki yürüyüşte 3 binden fazla personel görevlendirdiğini duyurmuştu.

Bayrak yürüyüşüne on binlerce fanatik Yahudi'nin katılması bekleniyor.

İsrail polisi, yürüyüş süresince Filistinlilerin yaşadığı bölgeleri yaya ve araç trafiğine kapatıyor. İsrail bayraklarıyla ırkçı marşlar söyleyerek yürüyen fanatik Yahudilerin Filistinlilere, dükkanlarına, evlerine, araçlarına saldırdığı olaylar yaşanıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda Kudüs'ün doğusunu işgal etti. Uluslararası hukuka göre, Doğu Kudüs işgal altında kabul ediliyor.

Ancak İsrail, 1980'de tek taraflı şekilde Kudüs'ü "bütün ve birleşik başkenti" olarak ilan etti. İsrail'in bu kararı uluslararası toplum tarafından kabul görmedi.

Uluslararası hukuka göre İsrail'in Doğu Kudüs'teki hakimiyeti yasa dışı kabul ediliyor. İsrail'in Doğu Kudüs'te demografik dengeyi Yahudi nüfusa göre dengelemek için inşa ettiği yerleşim yerleri de hukuka aykırı sayılıyor.

Doğu Kudüs'ü gelecekteki başkenti olarak kabul eden Filistin, İsrail'i şehirdeki Filistinli nüfusa ayrımcılık uygulamak ve "kenti Yahudileştirmeye çalışmakla" suçluyor.