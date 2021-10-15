Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi tam ibadete açılacak

Koronavirüs kısıtlamalarında azaltmalara gideceğini bildiren Suudi Arabistan, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin tam kapasiteli ibadete açılmasına izin verileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin akıbetini açıkladı.

Koronavirüs kısıtlamalarını hafifletme adımlarının bir parçası olarak Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin vereceğini duyurdu.

İKİ DOZ AŞILI OLANLAR İÇİN TEDBİRLER AZALTILACAK

Ülkenin resmi ajansı SPA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, 17 Ekim Pazar gününden itibaren iki doz aşı yaptıranlar için ihtiyati tedbirlerin hafifletileceğini belirtti.

Kaynak, açık alanlarda maske zorunluluğunun ve mesafe kuralının kaldırılması, toplantılarda, halka açık yerlerde, toplu ulaşımda, restoranlarda, sinemalarda ve diğer alanlarda kapasitenin tam olarak kullanılmasına izin verilmesi yönünde karar alındığını ifade etti.

ÜLKEDE VAKA SAYISI 547 BİN 845'E ULAŞTI

Bakanlık yetkilisi ayrıca, sayı sınırlaması olmaksızın düğün salonları ve benzeri yerlerde etkinliklerin yapılmasının, bu tür etkinlikler için de iki doz aşı şartının getirilmesinin kararlaştırıldığını kaydetti.

Suudi Arabistan'da kovid-19 salgınında 8 bin 758 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 547 bin 845'e ulaştı.