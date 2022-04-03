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Mescid-i Haram'da 2 yıl aradan sonra ilk iftar
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeki Mescid-i Haram'da ve Medine şehrindeki Mescid-i Nebevi'de Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıl aranın ardından ilk iftar verildi.
- İHA
- 03.04.2022 - 00:36
- Güncelleme : 03.04.2022 - 00:50
Suudi Arabistan'da Covid-19 kısıtlamaları hafifletildi.
Mekke şehrindeki Mescid-i Haram'da ve Medine şehrindeki Mescid-i Nebevi'de 2 yıl aradan sonra ilk defa iftar verildi.
BİNLERCE MÜSLÜMAN İFTAR İÇİN BİR ARAYA GELDİ
Kabe'nin de içinde yer aldığı Mescid-i Haram'da binlerce Müslüman iftar sofralarında oruçlarını açmak için bir araya geldi.
20 TON HURMA DAĞITILDI
Suudi Arabistan Kutsal Camiler Başkanlığı, Mescid-i Haram'da düzenlenen Ramazan ayının ilk iftarında 20 ton hurma dağıtıldığını açıkladı.
Mescid-i Haram'da 2 yıl aradan sonra ilk iftar VİDEO