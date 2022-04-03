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    Mescid-i Haram'da 2 yıl aradan sonra ilk iftar

    Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeki Mescid-i Haram'da ve Medine şehrindeki Mescid-i Nebevi'de Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıl aranın ardından ilk iftar verildi.
    • İHA
    • 03.04.2022 - 00:36
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 00:50
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    Mescid-i Haram'da 2 yıl aradan sonra ilk iftar

    Suudi Arabistan'da Covid-19 kısıtlamaları hafifletildi.

    Mekke şehrindeki Mescid-i Haram'da ve Medine şehrindeki Mescid-i Nebevi'de 2 yıl aradan sonra ilk defa iftar verildi.

    BİNLERCE MÜSLÜMAN İFTAR İÇİN BİR ARAYA GELDİ

    Kabe'nin de içinde yer aldığı Mescid-i Haram'da binlerce Müslüman iftar sofralarında oruçlarını açmak için bir araya geldi.

    20 TON HURMA DAĞITILDI

    Suudi Arabistan Kutsal Camiler Başkanlığı, Mescid-i Haram'da düzenlenen Ramazan ayının ilk iftarında 20 ton hurma dağıtıldığını açıkladı.

    Mescid-i Haram'da 2 yıl aradan sonra ilk iftar VİDEO

    Mescid-i Haram da 2 yıl aradan sonra ilk iftar #1

    Mescid-i Haram da 2 yıl aradan sonra ilk iftar #2

    Mescid-i Haram da 2 yıl aradan sonra ilk iftar #3


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