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    Messi'nin Katar'da giydiği geleneksel kıyafete büyük ilgi

    Arjantin'in Dünya Kupası'nı kaldırdığı seremoni öncesinde Lionel Messi'nin giydiği Bişt'in Katar'da satışları arttı.
    • 21.12.2022 - 21:17
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    Messi'nin Katar'da giydiği geleneksel kıyafete büyük ilgi

    FIFA Dünya Kupası sona erdi.

    Şampiyon olan Arjantin'in kutlamaları devam ediyor.

    Messi törende Bişt girmişti

    Kupa seremonisinde ise kaptan Lionel Messi'ye giydirilen geleneksel Katar kıyafeti "Bişt" kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

    Satışlar arttı

    AA'nın haberine göre bu tartışmaların yanında Bişt taraftarlardan büyük ilgi görüyor.

    Arjantinliler başta olmak üzere çok sayıda taraftar, Körfez ülkelerindeki Arapların giydiği, gri, siyah, kahverengi, beyaz ve bej gibi farklı renkleri bulunan geleneksel kıyafetten satın almak için Suk Vakıf Çarşısı'na akın etti.

    Messi nin Katar da giydiği geleneksel kıyafete büyük ilgi #1

    Messi nin Katar da giydiği geleneksel kıyafete büyük ilgi #2

    Messi nin Katar da giydiği geleneksel kıyafete büyük ilgi #3

    Messi nin Katar da giydiği geleneksel kıyafete büyük ilgi #4


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