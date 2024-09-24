Mesud Pezeşkiyan: Lübnan'ın Gazze olmasına izin vermeyeceğiz İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini belirten İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hizbullah'ın, ABD ve Batılı ülkeler tarafından desteklenen İsrail rejimi karşısında tek başına duramayacağını söyledi.

İHA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler 79’uncu Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere geldiği New York’ta temaslarına devam ediyor.

Pezeşkiyan, CNN International televizyonuna gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının insani krize neden olduğunu belirten Pezeşkiyan, yaşanan gerilimin bölgesel bir savaşa neden olabileceği uyarısında bulundu.

"GAZZE OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Pezeşkiyan, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini söyleyerek, “Lübnan’ın Gazze olmasına izin vermeyeceğiz.” dedi.

"HİZBULLAH TEK BAŞINA DURAMAZ"

Hizbullah’ın her türlü askeri güce ve teknolojiye sahip İsrail ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, “Hizbullah, ABD ve Batılı ülkeler tarafından desteklenen İsrail rejimi karşısında tek başına duramaz. Lübnan’da yanan ateşin tüm bölgeye yayılma riski var. Bu nedenle İsrail rejiminin önü alınmalı.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)