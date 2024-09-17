Meta, Rus medya kuruluşlarını platformlarında yasakladı Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, bazı Rus medya kuruluşlarını, "dış müdahale faaliyetleri" gösterdikleri gerekçesiyle uygulamlarında küresel olarak yasakladığını duyurdu.

AA

Meta'dan Rusya'yı kızdıran karar...

Milyonlarca kullanıcıya sahip uygulamaları tek çatı altında toplayan Meta, Rus medyasına ait bazı kuuluşları ve haber ajanslarını platformlarında yasakladı.

Yasağın duyurulmasının ardından tepki gören Meta, konuya ilişkin açıklama yaptı.

"RUS MEDYA KURULUŞLARI KÜRESEL OLARAK YASAKLANDI"

Açıklamada, "Dikkatli bir değerlendirmenin ardından Rus devlet medya kuruluşlarına karşı devam eden yaptırımlarımızı genişlettik. Rossiya Segodnya, RT ve bunlarla bağlantılı kuruluşlar, dış müdahale faaliyetleri nedeniyle uygulamalarımızdan küresel olarak yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair yaptığı açıklamada, Meta'nın aldığı karara da değindi.

"BU KARAR OLUMSUZ VE KABUL EDİLEMEZ"

Peskov, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'nın Rus medya kuruluşlarını yasaklama kararının olumsuz ve kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Meta bu eylemlerle kendisini itibarsızlaştırıyor. Rus medyasına yönelik bu tür seçici eylemler kabul edilemez. Bunu son derece olumsuz bir karar olarak değerlendiriyoruz. Elbette bu, Meta ile ilişkilerimizi iyileştirme ihtimalini zorlaştırıyor.

RUS MEDYASI VE ABD

ABD Adalet Bakanlığı, 4 Eylül'de yaptığı açıklamada, aralarında RT'nin de olduğu Rusya'ya bağlı bazı medya kuruluşları ile sosyal medya platformlarını, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçlamış ve bu kapsamda yaptırımlar açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 13 Eylül'de yabancı ülkelerde "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerde bulunduğu ve Ukrayna'daki savaşında Moskova yönetimine önemli ölçüde destek sağladığı gerekçesiyle Rus devlet kanalı RT ile bağlantılı 3 kurum ile 2 kişiye yönelik yaptırım kararı alındığını açıklamıştı.

SEÇİMLERE MÜDAHALE İDDİALARINI REDDETTİLER

ABD istihbaratı, ülkede 2016 yılında düzenlenen başkanlık seçimlerine Rusya'nın RT ve diğer medya kurumları üzerinden müdahale etmeye çalıştığı sonucuna varmış, Moskova ise seçimlere müdahale iddialarını reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)