Metaverse evreninde ilk taciz vakası

İngiltere'de Jane Patel, Meta'nın "geleceğin dünyası" diye tanıttığı sanal platformu metaverse'teki avatarının, erkek kullanıcıların avatarlarının cinsel tacizine uğradığını açıkladı.

Dünyanın yeni ilgi odağı metaverse evreninde, okuyanları şaşkına uğratan bir olay yaşandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 43 yaşındaki dört çocuk annesi Nina Jane Patel'e, Facebook'un metaverse'üne girdikten bir dakika sonra bir çete tarafından cinsel saldırıda bulunuldu.

FACEBOOK'A AİT METAVERSE'DE GERÇEKLEŞTİ

Olayın, kullanıcıların avatarlarının buluştuğu ve etkileşime girdiği ve şehirler, parklar veya kafeler gibi hızla büyüyen bir sanal konumlar ağını keşfettiği çevrimiçi bir dünya olan, Facebook'a ait Horizon Venues metaverse'ünde gerçekleştiği belirtildi.

Kendisine bir avatar oluşturan Nina Jane Patel, sanal gerçeklik başlığı aracılığıyla üç erkek karakterin avatarına saldırısını korku içinde izledi ve dinledi.

"3 ERKEK BANA GELDİ VE UYGUNSUZ ŞEKİLDE AVATARIMA DOKUNDU"

Horizon’a kendisine benzeyen bir avatarla katılan Patel, “Platforma girdiğimde 60 saniyede üç erkek avatar bana doğru geldi ve uygunsuz şekilde avatarıma dokundu. Avatarımın bedeninin üstüne ve altına dokunduklarında ekran görüntüsü çekiyorlardı. Tacizciler ‘Sevmiyormuş gibi yapma’ gibi şeyler söylediler.” dedi.

Patel son olarak, “4 çocuk annesiyim ve çocuklarımın görünüşte eğlenceli, davetkâr bu alanda tacizle karşılaşmasından korkuyorum.” diye konuştu.