Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katıldı

Belgrad'da gerçekleştirilen zirvede, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yer aldı.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad, Bağlantısızlar Hareketi 60. Yıldönümü Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU BELGRAD'DAKİ ZİRVEDE

Çavuşoğlu, Dönem Başkanı Azerbaycan’ın Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ev sahibi Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic tarafından karşılandı.

Zirvenin açılış konuşmalarını, dönem başkanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ev sahibi Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yaptı. Aliyev, video konferans yoluyla zirveye seslendi.

100'DEN FAZLA ÜLKENİN TEMSİLCİSİ BULUŞTU

Yugoslavya'nın 1961'de ev sahipliği yaptığı zirve, 60 yıl sonra Belgrad'da Bakan Çavuşoğlu'nun da katılımıyla 100'den fazla ülkenin temsilcisini bir araya getirdi.

"ORTAK HAREKET ETMENİN ANLAMINI YENİDEN GÖSTERME GÜNÜ"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, toplantı öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırbistan'da yağmurlu ama gurur dolu bir gün. Bağlantısızlar 60 yıl önce Belgrad'da toplandı. Bugün de bağımsızlık ve ortak hareket etmenin anlamını yeniden gösterme günü." dedi.

Bu kadar büyük bir zirveye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Vucic, "105 ülke ile 9 uluslararası kuruluştan gelecek yetkililere hoş geldiniz dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

120 ÜYELİ BAĞLANTISIZLAR HAREKETİ

Soğuk Savaş yıllarında ABD veya Sovyetler Birliği ile ittifaka girmek istemeyen ülkeler tarafından 1961'de kurulan Bağlantısızlar Hareketi'nin bugün 120 üyesi bulunuyor.

En son zirve, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde 2019'da başkent Bakü'de gerçekleşmişti.

ALİYEV: KÜRESEL AŞILAMA İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Belgrad Fuar Merkezi'nde gerçekleşen zirvede Bağlantısızlar Hareketi genel sekreterliği ve dönem başkanlığı görevini yürüten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, video konferans yoluyla yaptığı açılış konuşmasında, Bağlantısızlar Hareketi'nin, dünya barışı, adaleti ve dayanışması için mücadele ettiğini ifade ederek, hareketin çok uluslu bir karaktere sahip olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede, aşılanmada çifte standart uygulandığına dikkati çeken Aliyev, "Bu durum uluslararası hukuk ve kararlarla örtüşmemektedir. Bağlantısızlar Hareketi olarak küresel aşılama için mücadele edeceğiz." dedi.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Aliyev, Ermenistan'ın geçen yıl ülkesine saldırdığını anımsatarak, "Bizler toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi savunduk. Azerbaycan, hareket içerisindeki dayanışmanın artması için çalışmalarına devam edecek." diye konuştu.

Ev sahibi Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise iş birliğinin devamında en önemlisinin barış olduğunu belirterek, "Belgrad, her zaman Doğu ile Batı'nın birleşme noktası olmuştur. Bugün de böyle bir zirveye ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

"1961'DE BU ŞEHİRDE TOPLANDI"

Dünyada farklı kültürleri bir araya getiren toplantıların giderek azaldığına işaret eden Vucic, "Bağlantısızlar Hareketi 1961'de tam da bu şehirde toplandı. Farklı vizyonların oluşmasına fırsat veren bu hareketin yıl dönümünde geçmişi değil, beraber inşa edeceğimiz ortak geleceğimizi ele alalım." değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, 1961'deki güvensiz ve çift kutuplu dünyada 100'den fazla ülkenin farklı bir yol tercih ettiğini anımsatarak, "Bağlantısızlar Hareketi her zaman bağımsızlık ve egemenliği için mücadele eden ülkeleri temsil etmiştir. Biz de Sırbistan olarak bugün bu mücadelemize devam ediyoruz. Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'nde, çıkarlarımızı gözetecek çözümü destekleyeceğiz." görüşünü paylaştı.

GUTERRES: TÜM DÜNYA VATANDAŞLARININ AŞILANMASINI İSTİYORUZ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Bağlantısızlar Hareketi'nin dünyada kilit bir rol oynadığını vurgulayarak, "Hareketin savunduğu koronavirüs salgınıyla mücadelede, küresel aşılamayı biz de destekliyoruz. Tüm dünya vatandaşlarının aşılanmasını istiyoruz." dedi.

İklim değişikliği ve nükleer silahların yok edilmesinde de ülkelere destek verilmesi gerektiğini belirten Guterres, ülkelerarası iş birliğinin daha aktif ve güçlü olması temennisinde bulundu.

ZİRVE İKİ GÜN SÜRECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun onur konuğu olarak katıldığı zirve, 105 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun temsilcilerini bir araya getiriyor.

Farklı konuların ele alındığı panellerin düzenleneceği zirve, yarın sona erecek.

En son zirve toplantısı, Bağlantısızlar Hareketi'ne 2011'de dahil olan Azerbaycan'ın ev sahipliğinde 2019'da başkent Bakü'de yapılmıştı.