Bakan Çavuşoğlu, Saraybosna'daki görüşmeleri kapsamında çeşitli isimlerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'te resmi temaslarını sürdürdü.

Çavuşoğlu, başkent Saraybosna'da, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile görüştü.

İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"MÜKEMMEL OLAN İLİŞKİLERİMİZİ ELE ALDIK"

Koronavirüs salgınına rağmen iki ülke arasında temasların düzenli şekilde devam ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, martta Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve üyelerinin Türkiye ziyaretinin de faydalı geçtiğini belirtti.

Bosna Hersekli mevkidaşıyla verimli toplantılar geçirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Siyasi olarak mükemmel olan ilişkilerimizi farklı alanlarda nasıl geliştirebileceğimizi tüm arkadaşlarımızla beraber ele aldık." dedi.

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"İKİLİ TİCARET HACMİMİZ PANDEMİYE RAĞMEN AZALMADI"

Çavuşoğlu, ikili ticaret hacminin salgına rağmen azalmadığını belirterek, "Şunu özellikle söylemek isterim ki her zaman olduğu gibi önümüzdeki süreçte de özellikle Bosna Hersek'in Kovid-19'la mücadelesine desteğimiz devam edecektir. İkili ticaret hacmimiz pandemiye rağmen azalmadı. Bosna'nın Türkiye'ye yönelik ihracatı biraz arttı ama halen Türkiye lehine bir ticaret açığı var. Hem ticareti artırmak, hem de dengelemek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

AŞI YARDIMI

Türkiye'nin her zaman Bosna Hersek ve halkının hiç ayrım yapmadan yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Elimizden geldiği kadar aşı yardımı yaptık, aşı temini için çalışıyoruz, milli aşılarımız da yakında kullanılmaya başlanacak. Dolayısıyla gerek Bosna Hersek'in başka kaynaklardan temini, gerekse ileride elde ettiğimiz aşılardan imkan çerçevesinde dost ve kardeş Bosna Hersek'e destek vermeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

ULAŞIM VE ALTYAPI ANLAŞMASI

Görüşmede, Saraybosna-Belgrad otoyolu projesinin de ele alındığını aktaran Çavuşoğlu, "Türkiye'de imzalanan ulaşım ve altyapı anlaşmasının bugün bakanlar konseyi toplantısında onayının gündemde olması bizi memnun etmiştir." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, mevkidaşını Antalya'da Güneydoğu Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısı ve haziranın ikinci yarısında düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti.

BOSNA HERSEK'İN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Türkiye'nin Bosna Hersek'in siyasi birliği, toprak bütünlüğü, barış ve huzurunu güçlü bir şekilde desteklediğinin altını çizen Çavuşoğlu, 12 yıl aradan sonra Mostar'da seçimlerin gerçekleştirilmesinden de memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü konusunda dolaşıma sokulan kağıtlarla ilgili ise Türkiye'nin tepkisini belirttiğini anımsatarak, "Bu tür tartışmaların sadece bölge için değil tüm Avrupa için çok tehlikeli olduğunu bir kere daha vurgulamak isterim." açıklamasında bulundu.

Slovenya'ya dün gerçekleştirdiği ziyaret esnasında da konunun gündeme geldiğine ve Sloven yetkililerin de bu belgeleri kabul etmediğine işaret eden Çavuşoğlu, dolaşıma sokulan isimsiz art niyetli çalışmaların kimseye faydası olmadığının altını çizdi.

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SARAYBOSNA-BELGRAD OTOYOLU PROJESİ

Bu tür ayrıştırıcı çalışmalar yerine bölge ülkelerini birleştirici projelere ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Saraybosna-Belgrad otoyoluna ilişkin ise "Biz Türkiye olarak bölgenin istikrarı bakımından bu projeye önem veriyoruz ve bu projeyi her türlü desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, otoyol inşaatının Sırbistan tarafında başladığını vurgulayarak "Bosna Hersek tarafında gerek bugün onaylanacak anlaşma, gerekse şirketle Bosna Hersek arasında imzalanacak anlaşmayla bu taraftan da inşaat başlamış olacak." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Bosna Hersek ve bölgedeki ülkelerin Avrupa-Atlantik kurumlarıyla entegrasyonunu desteklediğini belirterek, Türkiye-Hırvatistan-Bosna Hersek ve Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek üçlü danışma mekanizmalarıyla da bölgenin istikrarına katkı sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi.

"ÇAĞRILARIMIZA YALNIZCA GERÇEK DOSTLARIMIZ KULAK VERİYOR"

Turkovic, Türkiye ve Türk halkına koronavirüsle mücadelede verdiği aşı desteği için teşekkür ederek, "Zor zamanlarımızda yaptığımız yardım çağrılarımıza yalnızca gerçek dostlarımız kulak veriyor." dedi.

Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ilişkilerin mükemmel düzeyde olduğuna ve her iki ülkenin de çıkarları doğrultusunda sürekli geliştiğine işaret eden Turkovic, "Bugünkü Bakanlar Konseyi oturumunun gündeminde, Bosna Hersek ile Türkiye arasında imzalanması planlanan inşaat ve altyapı projelerinde iş birliği anlaşmasının onaylanması yer alacak." diye konuştu.

Büyük ortak projelerin gerçekleşme aşamasına ulaştığını kaydeden Turkovic, "Bunlardan en önemlisi Türkiye'nin desteklediği Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'dir. Projenin bir an önce tamamlanması tüm tarafların çıkarına olacaktır. Bu hem bölgesel iş birliğine hem de ekonomiye büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN BÖLGEDE İSTİKRAR SAĞLAYICI BİR ROLÜ VAR"

Bosna Hersek'in gelişmesi ve istikrarının tüm bölge için önem arz ettiğini vurgulayan Turkovic, "Türkiye'nin bölgede yapıcı ve istikrar sağlayıcı bir rolü var. Türkiye, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü desteklemekle kalmayıp aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) üyeliğimizi de desteklemektedir." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin NATO ile iş birliğinde Bosna Hersek'in en önemli müttefiki olduğunun altını çizen Turkovic, "Türkiye, Bosna Hersek'in önemli bir dış ticaret ortağıdır. Bosna Hersek ticari ilişkilerde her ne kadar açık verse de son zamanlarda artan ihracat rakamlarımız cesaret verici." dedi.

Turkovic, Çavuşoğlu ile yasa dışı göç, güvenlik ve kültür gibi birçok konuyu da ele aldıklarını belirterek, "Türkiye ile ilişkilerin Bosna Hersek'i güçlendireceğine ve ülkede yaşayan tüm halkların çıkarına olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ÇAVUŞOĞLU'NUN SARAYBOSNA TEMASLARI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna'daki temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü.

Bu kapsamda heyetler arası görüşme de gerçekleştirildi. Programda Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik, Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic da yer aldı.

Çavuşoğlu, ayrıca Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bosna Hersek'in siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğimizi vurguladık. Dost ve kardeş Bosna Hersek'in yanındayız." ifadesini kullandı.