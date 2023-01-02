Bakan Çavuşoğlu, Devlet Başkanı Silva'nın görevi resmen üstlendiği törene iştirak etti. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik ve iyi dileklerini Silva'ya iletti.

Luiz Inacio Lula da Silva, Brezilya'da Devlet Başkanlığı görevini devraldı.

Başkanlık kuşağı, ülkenin yeni lideri Lula'ya takdim edildi.

Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Silva

Ardından Başkent Brasilia'daki Planalto Sarayı önünde toplanan yaklaşık 300 bin destekçisine seslenen Silva, beraberindekilerle üstü açık arabayla halkı selamladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yemin ederek görevine başlayan Silva ’yı tebrik etmek üzere Brezilya'ya gitti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'da Silva'nın yemin törenine katıldı ViDEO

Çavuşoğlu yemin törenine katıldı

Çavuşoğlu, Twitter hesabından Silva'nın yemin törenine katıldığı ve kendisini tebrik ettiği fotoğrafı paylaştı.

"Erdoğan'ın tebrik ve iyi dileklerini ilettik"

"Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula da Silva’nın yemin törenine katıldık." diyen Bakan Çavuşoğlu, AA'nın aktardığına göre, mesajını şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik ve iyi dileklerini ilettik."

"Her türlü eşitsizlikle mücadele edeceğim"

Yaptığı konuşmada, ülkedeki eşitsizliğin arttığını, buna son vereceklerini dile getiren Brezilya Devlet Başkanı Silva, "Açlığın geri dönüşü, Brezilya halkına karşı işlenen en büyük suçtur. Ülkemizde gelir, cinsiyet, ırk, iş gücü piyasasında, siyasi temsilde, sağlıkta, eğitimde her türlü eşitsizlikle mücadele edeceğime söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Ekonomik eşitsizliğe değinirken gözyaşlarına hakim olamayan Silva, "Ülkenin yüzde 5'i zenginlerden oluşurken geri kalan yüzde 95'i ise aynı servet yüzdesine sahip değil." diye konuştu.

"Brezilya'yı yeniden sanayileştirme zamanı geldi"

Bir önceki Devlet Başkanı Bolsonora dönemini eleştiren Silva, ülkede kabusun sona erdiğini belirtti.

Silva, ülkede artan enflasyona dikkati çekerek, "Gıda fiyatlarını düşürmenin, sağlığa, eğitime, bilime ve kültüre yatırım yapmanın zamanı geldi. Uluslararası izolasyondan kurtulmak için yatırımı getirme ve Brezilya'yı yeniden sanayileştirme zamanı geldi." dedi.

"İki Brezilya yok, biz tek bir ülkeyiz"

Nefret söylemine son vermenin de zamanının geldiğini anlatan Silva, "İki Brezilya yok, biz tek bir ülkeyiz. Tek bir kasaba. Hepimiz Brezilyalıyız. Kimse ikinci sınıf insan muamelesi görmeyecek." şeklinde konuştu.

Silva, koronavirüs salgını süresince 695 bin Brezilyalının öldüğünü hatırlatarak Bolsonaro liderliğindeki yetkililerin hesap vereceğini kaydetti.