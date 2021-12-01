Mevlüt Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız, cuma günü Putin ile konuşacak

Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki gerilimin düşmesi için tavsiyelerde bulunduklarını söyledi. Çavuşoğlu, bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşme gerçekleştireceğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim, Moskova yönetiminin sınıra askeri yığınak yapmasıyla iyice tırmandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Son haftalarda Rus güçlerinin Ukrayna sınırı yakınında geniş çaplı ve alışılmadık yoğunlaşmasını görüyoruz. Bu durumu daha önce Kırım ve Karadeniz'de gördük. NATO teyakkuzda olmaya devam ediyor." ifadesini kullanmıştı.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİNDE ANKARA DEVREDE

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci günkü oturumlarına girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın iki ülke arasındaki gerginliği düşürmek için devrede olduğunu söyledi.

HER İKİ TARAFA SÜKUNET ÇAĞRISI

Türkiye olarak hem Rusya hem de Ukrayna ile temas halinde olduklarını, her iki tarafa da sakin olmaları ve gerginliğin düşürülmesi tavsiyesinde bulunduklarını belirten Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ele alacağını kaydetti.

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"CUMHURBAŞKANIMIZ, PUTİN İLE KONUŞACAK"

Çavuşoğlu, Ukrayna'nın NATO üyeliği hakkındaki soruya ilişkin olarak Türkiye'nin genişlemeyi desteklediğini dile getirirken, "Rusya'nın saldırgan tutumunu nasıl karşılıyorsunuz?" şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Her iki tarafla da temas halindeyiz. Sükunet ve gerginliğin düşürülmesini tavsiye ediyoruz. Yakın zamanda her iki ülkenin dışişleri bakanları Sergey Lavrov ve Dmitri Kuleba ile konuştum. Cuma günü Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşacak. Ben bugün Dmitro Kuleba'yı burada, yarın da Stockholm'de göreceğim. Yarın Stockholm'de ayrıca Lavrov'u göreceğim. Yani her iki tarafla temas halindeyiz ve kendilerine sakin olmalarını ve gerginliğin düşürülmesini tavsiye ediyoruz."





"YAPTIRIMLAR SORUNLARI ÇÖZMEZ"

Çavuşoğlu, Rusya'ya olası yaptırımlarla ilgili düşüncesi sorulduğunda, şu karşılığı verdi:

"Türkiye olarak yaptırımların sorunları çözeceğine inanmıyoruz. Geçmişte şu ülkeye veya bu ülkeye uygulandı ama çözmedi. Bazen biz yaptırımların konusu olduk. Yaptırımlar sorunları çözmez. Yaptırımlar yerine örneğin anlamlı caydırıcılığımız olmalı. Türkiye olarak inandığımız şey caydırıcılık ve diyalog arasında doğru bir denge. Ukrayna'ya veya başka bir ülkeye kimse sadece yaptırımlar yoluyla yardım edemez."





NATO TOPLANTISINDA GÜNDEM RUSYA

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci ve son gün oturumları başladı. Sabah yapılan oturumda, Ukrayna sınırında askeri faaliyetlerini artırdığı belirtilen Rusya ele alınıyor. Bu oturuma Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba ile Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani de katılıyor.

Gün içinde Afganistan konulu oturumun ardından Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in katılımlarıyla “Batı Balkanlar” oturumu da düzenlenecek.