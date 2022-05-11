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    Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’ta DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısına katıldı

    Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonunun toplantısında Türkiye'nin terörle mücadelesi anlatıldı.
    • 11.05.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 16:58
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’ta DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısına katıldı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ın Marakeş kentinde bulunuyor.

    Bakan Çavuşoğlu, burada düzenlenen ve 76 devlet ve uluslararası kurumun katıldığı DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonunun bakanlar toplantısına katıldı.

    Çavuşoğlu, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı toplantıda, Türkiye'nin DEAŞ dahil tüm terör örgütleriyle mücadelesini anlattı.

    Türkiye'nin kararlı mücadelesini anlattı

    Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizin DEAŞ dahil tüm terör örgütleriyle kararlı mücadelesini anlattık." ifadesini kullandı.

    "PKK/YPG eliyle DEAŞ’la mücadele başarılı olamaz"

    PKK/YPG gibi terör örgütleri aracılığıyla DEAŞ'la mücadele edilemeyeceğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "PKK/YPG gibi terör örgütleri eliyle DEAŞ’la mücadelenin başarılı olamayacağını bir kez daha vurguladık." ifadelerine yer verdi.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’ta DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısına katıldı #1

    Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

    ​​​​Çavuşoğlu, DEAŞ’la mücadele uluslararası koalisyonunun bakanları toplantısına katılmak üzere geldiği Fas'ın Marakeş kentinde ﻿İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

    Bakan Çavuşoğlu, toplantı öncesi bir araya geldiği İspanyol mevkidaşı Albares ile NATO'nun Madrid'deki zirvesinin hazırlıklarını, iki ülke ilişkilerini ve Ukrayna'daki son durumu ele aldı.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’ta DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısına katıldı #2

    85 ülke ve uluslararası kuruluşlar

    Marakeş kenti, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ortak davetiyle düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun bakanları toplantısına ev sahipliği yapıyor.

    AA'nın haberine göre, ABD öncülüğünde 2014'te kurulan DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun bünyesinde, Benin'in eklenmesiyle 85 ülke ile dünyanın çeşitli bölgelerine ait uluslararası kuruluş bulunuyor.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’ta DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısına katıldı #3

    Norveçli mevkidaşıyla görüştü

    Öte yandan Çavuşoğlu, Marakeş'teki görüşmelerine Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile devam etti.

    Görüşmede; Filistin, Suriye ve Ukrayna dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’ta DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısına katıldı #4

    Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’ta DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısına katıldı #5

    Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’ta DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısına katıldı #6

    Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’ta DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısına katıldı #7

    Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’ta DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısına katıldı #8


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