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    Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian ile görüştü

    Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya paylaşımında, Ankara-Paris ilişkilerine vurgu yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.06.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 17:33
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'da mevkidaşı Jean Yves Le Drian ile bir araya geldi.

    Çavuşoğlu, Le Drian ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

    İKİLİ İLİŞKİLERE VURGU

    Le Drian ile çok boyutlu ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Fransa ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

    Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian ile görüştü #1

    Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian ile görüştü #2

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