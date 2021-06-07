Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya paylaşımında, Ankara-Paris ilişkilerine vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'da mevkidaşı Jean Yves Le Drian ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Le Drian ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

İKİLİ İLİŞKİLERE VURGU

Le Drian ile çok boyutlu ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Fransa ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verdi.