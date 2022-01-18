Mevlüt Çavuşoğlu, İHA saldırısının ardından BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Al Nahyan ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ı aradı.

Telefon görüşmesi, BAE'de düzenlenen İHA saldırısının ardından yapıldı.

TAZİYE TELEFONU

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, BAE'ye yönelik düzenlenen saldırılar nedeniyle taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çavuşoğlu ile Al Nahyan ayrıca ikili ilişkiler ve bazı bölgesel konuları ele aldı.

İHA SALDIRISI

BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine dün düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.