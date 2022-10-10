Mevlüt Çavuşoğlu ile Dmitro Kuleba görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini teyit etti" dedi.

Rusya'nın sabahın erken saatlerinde düzenlediği saldırılar, Ukrayna'da alarma neden oldu.

Başkent Kiev'e yönelik bombardıman nedeniyle hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.

Çavuşoğlu-Kuleba görüşmesi

Bunun üzerine Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, telefon diplomasisi başlattı.

Daha önce Kanadalı mevkidaşı Melanie Joly ile görüşen Kuleba, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de temas kurdu.

"Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğini teyit etti"

Kuleba, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüm. Rus saldırılarını şiddetle kınadı." diye yazdı.

Ukraynalı Bakan, "Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini teyit etti." ifadesine yer verdi.

"Kararlı bir tepkiyi harekete geçirme çabalarını koordine ettik"

Kuleba ayrıca, "BM Genel Kurulu içinde kararlı bir tepkiyi harekete geçirme çabalarını koordine ettik." diye ekledi.