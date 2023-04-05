Mevlüt Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşı ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel’de İzlanda Dışişleri Bakanı Thordis Kolbrun Reykfjörd Gylfadottir ile bir araya geldi.

DHA NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı devam ediyor. Belçika’nın başkenti Brüksel’deki toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Çavuşoğlu burada ikili görüşmeler yapıyor. Bakan Çavuşoğlu bu kapsamda İzlanda Dışişleri Bakanı Thordis Kolbrun Reykfjörd Gylfadottir ile bir araya geldi. "Deprem sonrası destekleri için teşekkür ettik” Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İzlandalı mevkidaşımla İzlanda’da yapılacak Avrupa Konseyi Zirvesi hazırlıkları ve turizm ilişkilerimizi ele aldık. Deprem sonrası destekleri için teşekkür ettik” ifadelerini kullandı.