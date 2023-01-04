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- Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani'yle Mescid-i Aksa’yı görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani'yle Mescid-i Aksa’yı görüştü
- 04.01.2023 - 12:36
- Güncelleme : 04.01.2023 - 12:55
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesiyle tepkilerin odağına oturdu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, provokatif eylem sonrası bölge ülkeleriyle telefon diplomasisi yürüttü.
Katar ile Filistin görüşmesi
Önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüşen Çavuşoğlu, son olarak Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile temas kurdu.
Ben-Gvir’in provokatif eylemini kınadılar
Çavuşoğlu ile Al Sani, Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eylemini kınadıklarını yineledi.
İki Bakan, Filistin'in yanı sıra Suriye ve Afganistan'da yaşanan gelişmeleri de ele aldı.
Afganistan gündeme geldi
Al Sani ve Çavuşoğlu, Afganistan Geçici Hükümeti'nin kadınların eğitime erişimine yönelik güncel yasağı ile belirli çalışma alanlarından dışlanmalarına ilişkin ortak endişelerini dile getirdi.
AA'nın aktardığına göre, Çavuşoğlu, görüşmede Katar’da başarıyla düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası münasebetiyle mevkidaşını tebrik etti.