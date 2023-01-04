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Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani'yle Mescid-i Aksa’yı görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani'yle Mescid-i Aksa’yı görüştü

İki Bakan, Ben-Gvir’in provokatif eylemini kınadıklarını bir kez daha dile getirdi.