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    Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani'yle Mescid-i Aksa’yı görüştü

    İki Bakan, Ben-Gvir’in provokatif eylemini kınadıklarını bir kez daha dile getirdi.
    • 04.01.2023 - 12:36
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 12:55
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani'yle Mescid-i Aksa’yı görüştü

    İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesiyle tepkilerin odağına oturdu.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, provokatif eylem sonrası bölge ülkeleriyle telefon diplomasisi yürüttü.

    Katar ile Filistin görüşmesi

    Önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüşen Çavuşoğlu, son olarak Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile temas kurdu.

    Ben-Gvir’in provokatif eylemini kınadılar

    Çavuşoğlu ile Al Sani, Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eylemini kınadıklarını yineledi.

    İki Bakan, Filistin'in yanı sıra Suriye ve Afganistan'da yaşanan gelişmeleri de ele aldı.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani yle Mescid-i Aksa’yı görüştü #1

    Afganistan gündeme geldi

    Al Sani ve Çavuşoğlu, Afganistan Geçici Hükümeti'nin kadınların eğitime erişimine yönelik güncel yasağı ile belirli çalışma alanlarından dışlanmalarına ilişkin ortak endişelerini dile getirdi.

    AA'nın aktardığına göre, Çavuşoğlu, görüşmede Katar’da başarıyla düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası münasebetiyle mevkidaşını tebrik etti.​​​​​​​


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