- Haberler
- Dünya Haberleri
- Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- İHA
- 09.01.2022 - 20:09
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.
AFGANİSTAN VE KAZAKİSTAN'DAKİ SON DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
Yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Afganistan ve Kazakistan'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.