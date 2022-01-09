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    Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 09.01.2022 - 20:09
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile telefonda görüştü.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

    AFGANİSTAN VE KAZAKİSTAN'DAKİ SON DURUM GÖRÜŞÜLDÜ

    Yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Afganistan ve Kazakistan'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü #1


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