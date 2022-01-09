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Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.