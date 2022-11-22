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    Mevlüt Çavuşoğlu: Lübnan’ın istikrarına desteğimiz sürecek

    Lübnanlı mevkidaşıyla görüşen Bakan Çavuşoğlu, bu ülkenin istikrarına verdikleri önemden bahsetti.
    • 22.11.2022 - 15:25
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 15:34
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    Mevlüt Çavuşoğlu: Lübnan’ın istikrarına desteğimiz sürecek

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’ın Fes kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'na katıldı.

    Bakan Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Forumu kapsamında Lübnanlı mevkidaşı Abdullah Buhabib ile bir araya geldi.

    Lübnan'ın istikrarına vurgu

    Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

    Çavuşoğlu, "Lübnan’ın istikrarına verdiğimiz destek sürecek." ifadelerini kullandı.

    Fas'ta iki günlük forum

    Fes kenti, BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu ile bu çerçevede gerçekleştirilecek olan BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor.

    AA'nın haberine göre, iki gün sürecek forumda, bir arada yaşamanın gerekliliği ile çeşitlilik ve kültürel zenginliğin teşviki tartışılacak.

    Mevlüt Çavuşoğlu: Lübnan’ın istikrarına desteğimiz sürecek #1

    Bu sabah başlayan ve 50 ülkenin çeşitli bakanlar seviyesinde temsil edildiği BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'nda, 96 ülkeden delegasyonlar ile dünyanın her yerinden farklı kültür ve medeniyetlere anlayış ve saygı için çalışan binden fazla aktivist yer alıyor.

    Mevlüt Çavuşoğlu: Lübnan’ın istikrarına desteğimiz sürecek #2

    Mevlüt Çavuşoğlu: Lübnan’ın istikrarına desteğimiz sürecek #3


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