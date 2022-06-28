Mevlüt Çavuşoğlu, Madrid'deki NATO Zirvesi ile ilgili konuştu

Mevlüt Çavuşoğlu, Madrid'deki NATO Zirvesi ile ilgili konuştu

Bakan Çavuşoğlu, "NATO'nun, terörizmin tüm biçimleri ve tezahürleriyle mücadeleye yönelik güçlü kararlılığı esastır" dedi.

İspanya'nın başkenti Madrid, NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Türkiye'yi zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın Madrid'de düzenlenecek toplantıdan beklentilerini anlattı.

"Madrid Zirvesi, kritik bir zamanda gerçekleşiyor"

"Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" başlığıyla ikincisi 11-13 Mart 2022'de yapılan Antalya Diplomasi Forumu’nun (ADF) çevrimiçi etkinlikleri kapsamında düzenlenen "ADF120Sec" uygulamasına katılan Çavuşoğlu, Madrid Zirvesi’nin kritik bir zamanda gerçekleştiğine dikkati çekti.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki savaşın küresel etkileri olduğunu, bunun Trans-Atlantik güvenliği için de bir sınama teşkil ettiğini söyledi.

Madrid'de NATO Zirvesi hazırlıkları FOTO GALERi

"Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için"

NATO liderlerinin Madrid’de yeni Stratejik Konsepti onaylayacağını ve bu belgenin ittifakın gelecek on yıl vizyonunu şekillendireceğini kaydeden Çavuşoğlu, "NATO, sürekli değişen güvenlik ortamına uyum sağlamaya devam ederken temel ilkemiz değişmeden duruyor. Washington Anlaşması'nın 5. maddesinde belirtildiği üzere birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için." ifadelerini kullandı.

Terörizmle mücadele vurgusu

Bu zirvenin, müttefikler arasında dayanışma, birlik ve beraberliği pekiştirmesinin ve güçlendirmesinin beklendiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "NATO'nun, terörizmin tüm biçimleri ve tezahürleriyle mücadeleye yönelik güçlü kararlılığı esastır. Bu taahhüt, şüphesiz üyelik için başvuran ülkeler için de geçerlidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Herkes dayanışma ilkelerine saygı göstermeli"

AA'nın haberine göre, Çavuşoğlu, "Herkes dayanışma ilkelerine ve birbirimizin güvenlik kaygılarına saygı göstermeli." dedi ve bu ilkeye dair tereddüde yer olmadığını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, sözlerini, NATO'nun gelecek yıllarda da güçlenmeye devam edeceği inancını paylaşarak tamamladı.

Uluslararası ilişkiler alanındaki tartışmalara yön veren önemli platformlar arasındaki yerini alan ADF'nin üçüncüsü 28-30 Nisan 2023'te düzenlenecek.