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- Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Şukri ile Ramazan ayını tebrik amacıyla görüşme gerçekleştirdi.
- AA & Ensonhaber
- 10.04.2021 - 12:41
- Güncelleme : 10.04.2021 - 13:03
Türkiye ile Mısır arasında son dönemde sıklaşan temaslar devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin, Ramazan ayını tebrik amacıyla yapıldığı belirtildi.
RAMAZAN AYINI KARŞILIKLI TEBRİK ETTİLER
Bakanlığın açıklamasında, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşmüştür." ifadesine yer verildi.