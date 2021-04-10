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    Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile görüştü

    Bakan Çavuşoğlu, Şukri ile Ramazan ayını tebrik amacıyla görüşme gerçekleştirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.04.2021 - 12:41
    • Güncelleme : 10.04.2021 - 13:03
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile görüştü

    Türkiye ile Mısır arasında son dönemde sıklaşan temaslar devam ediyor.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmenin, Ramazan ayını tebrik amacıyla yapıldığı belirtildi.

    RAMAZAN AYINI KARŞILIKLI TEBRİK ETTİLER

    Bakanlığın açıklamasında, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşmüştür." ifadesine yer verildi.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile görüştü #1

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