Mevlüt Çavuşoğlu NATO Karargahı'nda

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna krizine ilişkin olağanüstü toplantıda Türkiye'yi temsil edecek.

Rusya-Ukrayna çatışması, NATO'da gündemin ilk sırasında yer alıyor.

Ukrayna'daki saldırılar nedeniyle NATO Dışişleri Bakanları bugün Brüksel'de bir araya gelecek.

BRÜKSEL'DE KRİTİK TOPLANTI

İttifak karargahı, Karadeniz'in kuzeyindeki sıcak gelişmelere ilişkin olağanüstü toplantıya ev sahipliği yapacak.

Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Karargahı'na ulaştı.

İNGİLİZ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Bakan Çavuşoğlu, karargaha gelmesinin ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacaklarını, asker göndermeyeceklerini ve Ukrayna hava sahasında uçaklarını uçurmayacaklarını söylemişti.

"NATO ÇATIŞMANIN PARÇASI OLMAYACAK"

Ukrayna’nın NATO’dan istediği uçakların gönderilip gönderilmediği ve NATO üslerinin Ukrayna’ya açılıp açılmayacağına ilişkin Stoltenberg, şu ifadeleri kullanmıştı:

“NATO müttefikleri çeşitli askeri destekler veriyor. Bunlar arasında anti tank silahları, hava savunma sistemleri ve diğer askeri ekipmanların yanı sıra insani yardımlar ve mali destek bulunuyor. Ancak NATO çatışmanın parçası olmayacak. NATO, Ukrayna’ya asker göndermeyecek veya Ukrayna hava sahasında uçak uçurmayacak.”