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Mevlüt Çavuşoğlu NATO Konseyi toplantısı için Brüksel’de
Afganistan konulu NATO Konseyi toplantısına katılmak üzere Brüksel’e giden Bakan Çavuşoğlu, NATO aile fotoğrafına katıldı.
- İHA
- 14.04.2021 - 17:00
- Güncelleme : 14.04.2021 - 17:22
Afganistan konulu NATO Konseyi toplantısına katılmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika’nın başkenti Brüksel’e gitti.
NATO Kararlı Destek Misyonu Çerçeve Ülkelerin Dar Katılımlı Konsey Toplantısı ile dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla düzenlenecek Afganistan konulu NATO Konseyi toplantısı öncesinde aile fotoğrafı çekildi.
Aile fotoğrafında Bakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yer aldı.
Mevlüt Çavuşoğlu NATO Konseyi toplantısı için Brüksel’de VİDEO