Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Dendias’la görüştü Yunan mevkidaşı Nikolaos Dendias ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'deki deprem, Yunanistan'daki tren kazası felaketlerinden sonra başlayan iki ülke arasındaki dayanışmayı sürdürdüklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansına katılmak üzere Brüksel'e gitti.

Çavuşoğlu, burada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikolaos Dendias ile görüştü ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında uluslararası teşkilatlardaki adaylıkları destekleme kararı alındığını açıkladı.

"Deprem ve tren kazasından sonraki dayanışmayı sürdürüyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Nikos Dendias’la görüştük. Deprem ve tren kazasından sonraki dayanışmayı sürdürüyoruz. Bazı adaylıklarımızı karşılıklı olarak destekleme kararı aldık.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, adaylıkların desteklenmesine ilişkin şu ifadelere yer verildi: