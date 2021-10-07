Mevlüt Çavuşoğlu: Pakistan'daki deprem konusunda yardıma hazırız

Bakan Çavuşoğlu, depremin ardından mevkidaşı Kureyşi ile yaptığı görüşmede, yaraların sarılması için hazır olduklarını söyledi.

Pakistan'ın Belucistan bölgesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

PAKİSTANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, depremin ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefon görüşmesi yaptı.

"TÜRKİYE YARDIMA HAZIR"

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu görüşmede Kureyşi'ye, Belucistan bölgesinde bu sabah meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

Çavuşoğlu, ihtiyaç olması halinde Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu ifade etti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pakistan'ın güneyindeki Belucistan bölgesinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremde can kaybı yaşandığı, çok sayıda kişinin yaralandığı ve evlerin hasar gördüğü derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin desteğe hazır olduğu vurgulanarak, "Başta depremde hayatını kaybedenlerin aileleri olmak üzere, dost Pakistan hükümetine ve kardeş Pakistan milletine başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralananlara acil şifalar diliyor, yaraların sarılması için Türkiye'nin her zaman olduğu gibi her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu bildiriyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Pakistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem ViDEO