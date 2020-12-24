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    Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ile 29 Aralık'ta görüşecek

    Gelecek hafta Soçi'de görüşecek olan Çavuşoğlu ve Lavrov, ikili ve bölgesel meseleleri ele alacak.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.12.2020 - 15:51
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 16:09
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ile 29 Aralık'ta görüşecek

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelecek hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.

    SOÇİ'DE GÖRÜŞECEKLER

    Diplomatik kaynaklara göre, Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov ile 29 Aralık'ta Soçi'de bir araya gelecek.

    Taraflar, ikili ve bölgesel meseleleri değerlendirecek.

    Görüşmede, koronavirüs salgınıyla mücadelede iş birliğinin yanı sıra, Karabağ'daki durumun da gündemde olması bekleniyor.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ile 29 Aralık ta görüşecek #1

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