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- Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ile 29 Aralık'ta görüşecek
Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ile 29 Aralık'ta görüşecek
Gelecek hafta Soçi'de görüşecek olan Çavuşoğlu ve Lavrov, ikili ve bölgesel meseleleri ele alacak.
- AA & Ensonhaber
- 24.12.2020 - 15:51
- Güncelleme : 24.12.2020 - 16:09
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelecek hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.
SOÇİ'DE GÖRÜŞECEKLER
Diplomatik kaynaklara göre, Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov ile 29 Aralık'ta Soçi'de bir araya gelecek.
Taraflar, ikili ve bölgesel meseleleri değerlendirecek.
Görüşmede, koronavirüs salgınıyla mücadelede iş birliğinin yanı sıra, Karabağ'daki durumun da gündemde olması bekleniyor.