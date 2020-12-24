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Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ile 29 Aralık'ta görüşecek

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ile 29 Aralık'ta görüşecek

Gelecek hafta Soçi'de görüşecek olan Çavuşoğlu ve Lavrov, ikili ve bölgesel meseleleri ele alacak.