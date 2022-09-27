Petrol
85.32
2.97%
Euro
17.7713
0.21%
Dolar
18.4803
0.03%
Altın
972.12
0.95%
Borsa
3292
0.96%
Bitcoin
376.288
5.26%
BTXN Coin
9.85
-0.20%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    Mevlüt Çavuşoğlu, Şinzo Abe’nin cenaze töreninde

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suikast sonucu hayatını kaybeden Japonya’nın eski Başbakanı Şinzo Abe’nin cenaze törenine katıldı.
    • 27.09.2022 - 16:01
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 16:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mevlüt Çavuşoğlu, Şinzo Abe’nin cenaze töreninde

    Japon hükümeti, 8 Temmuz'da suikast sonucu hayatını kaybeden, "en uzun süre başbakan" unvanlı Abe Şinzo için başkent Tokyo'nun Çiyoda bölgesindeki "Nippon Budokan" salonunda devlet cenaze töreni düzenledi.

    Törene, resmi statüdeki çok sayıda yerli ve yabancı misafir kabul edildi.

    Bakan Çavuşoğlu da törene katıldı

    DHA'nın haberine göre Japonya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Japonya’nın eski Başbakanı Şinzo Abe’nin cenaze törenine katıldı.

    Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe'nin cenaze törenine ülkemizi temsilen katıldık, dost Japon halkına taziyelerimizi ilettik.” ifadelerini kullandı.

    Abe suikastı

    Abe, 8 Temmuz'da Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara kentindeki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde, konuşma yaptığı esnada göğsünden vurulmuştu. Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe kurtarılamamıştı.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Şinzo Abe’nin cenaze töreninde #1

    Mevlüt Çavuşoğlu, Şinzo Abe’nin cenaze töreninde #2

    Mevlüt Çavuşoğlu, Şinzo Abe’nin cenaze töreninde #3


    Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu öldü
    3. Sayfa

    Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu öldü

    Evlat nöbeti bin 121'inci güne ulaştı
    İç Haber

    Evlat nöbeti bin 121'inci güne ulaştı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir