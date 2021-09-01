Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'da Filenin Sultanları'yla buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde başkent Belgrad’da A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor.

Bakan Çavuşoğlu, başkent Belgrad’da A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi.

"BELGRAD'DAKİ YARI FİNAL ÖNCESİ FİLENİN SULTANLARI'YLA BULUŞTUK"

Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Önünüzde kupalar, arkanızda milyonlar var! Belgrad’daki yarı final öncesi Filenin Sultanları’yla buluştuk. 84 milyonun yüreğindeki heyecanı kendilerine ilettik" dedi.

Filenin Sultanları yarı finalde 3 Eylül Cuma günü Sırbistan ile karşılaşacak.













