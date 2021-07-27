Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus'lu mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Jerandi ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Tunus halkına olan desteğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Othman Jerandi ile telefonda görüştü.

TUNUS HALKINA DESTEK VURGUSU

Görüşmede, Türkiye'nin, Tunus’un istikrarı ile huzuruna verdiği önem ve Tunus halkına olan desteği vurgulandı.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Görüşmeye ilişkin Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bugün (27 Temmuz) Tunus Dışişleri Bakanı Othman Jerandi’yle yaptığı telefon görüşmesinde, Tunus’un istikrarı ile huzuruna verdiğimiz önemi ve Tunus halkına olan desteğimizi vurgulamıştır” denildi.