Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'deki temasları kapsamında Josep Borrell ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki günlük Brüksel ziyareti kapsamında Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Brüksel'de bugün ve yarın çok yoğun görüşmelerde bulunacağını aktaran Çavuşoğlu, 2020'nin Türkiye-AB ilişkilerinde sorunlu bir yıl olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"İKİ TARAFTAN SİYASİ İRADE ORTAYA ÇIKTI"

"Aralık zirvesi ortak açıklamasından sonra daha pozitif bir atmosfer yaratmak için her iki taraftan da siyasi irade ortaya çıktı. Ayrıca ilişkilerin daha sağlıklı gelişmesi bakımından karşılıklı olumlu açıklamalar oldu. Daha iyi bir diyalog imkanı sağladık. O nedenle bugün Brüksel’deyim."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i Türkiye’ye davet ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Borrell ile bu olası ziyaretlerin de hazırlıklarını başlatacaklarını bildirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli ViDEO

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

VİZE SERBESTİSİ, GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI...

"Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli. Ama bunun sürdürülebilir olması için somut adımlar atmamız gerekiyor. Bugün Sayın Borrell ile daha önce başlattığımız süreçlerin takibini yapacağız. Göç mutabakatının güncellenmesi konusunda biz teklifimizi iletmiştik. Bunun detaylarını görüşeceğiz.

Ayrıca Doğu Akdeniz'de çok taraflı bir konferans önerimiz olmuştu. Bu konferansla ilgili atabileceğimiz adımları konuşacağız. Vize serbestisi, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi dahil önümüzdeki süreçte atabileceğimiz somut adımları da değerlendireceğiz."

TÜRKİYE-AB İŞ BİRLİĞİNE VURGU

Çavuşoğlu, Brüksel'deki görüşmelerinde Türkiye'nin AB'den beklentilerini muhataplarına aktaracağını, AB'nin de Türkiye’ye yönelik beklentilerini dinleyeceğini söyledi.

Türkiye-AB ilişkilerinin sadece iki taraf için önemli olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bölgemizde devam eden ciddi sorunlar var. Bunlara çözüm bulmak bakımından da Türkiye-AB iş birliği önem arz etmektedir." diye konuştu.

AP MİLLETVEKİLLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu, Borrell ile görüşmesinden önce Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmeleriyle ilgili sosyal medya hesabından, "Parlamenter diplomasiye önem veriyoruz. AB’yle ilişkilerin canlandırılması için AP’nin yapıcı olması gerekiyor. Türkiye-AB Dostluk Grubu AB’yle pozitif gündem yaratılmasında önemli rol oynayabilir." mesajını paylaştı.