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    Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile son gelişmeleri değerlendirdi.
    • DHA
    • 04.04.2022 - 18:49
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar devam ederken, diplomatik çözüm için görüşmeler de sürüyor.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    UKRAYNA'DAKİ SON DURUM ELE ALINDI

    İki bakan, görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü #1


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