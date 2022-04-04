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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile son gelişmeleri değerlendirdi.
- DHA
- 04.04.2022 - 18:49
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar devam ederken, diplomatik çözüm için görüşmeler de sürüyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
UKRAYNA'DAKİ SON DURUM ELE ALINDI
İki bakan, görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.