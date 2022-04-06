Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna görüşmesine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerle ilgili "Daha fazla görüşme olmasını bekliyoruz. Muhtemelen dışişleri bakanları düzeyinde olacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için gittiği Brüksel'de Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerle açıklama yaptı.

"Ne yazık ki Buça ve bazı bölgelerde gördüğümüz manzara pozitif atmosfere zarar verdi" diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki tarafı da liderlerin görüşmesi için cesaretlendiriyoruz"

"Hala umutluyuz, iyimseriz. Zor konular var ancak çabalarımızı sürdürmeliyiz. Türkiye olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. İki taraf da devlet başkanlarının bir araya gelebileceği görüşünde hem fikir. Her iki tarafı da liderlerin bir araya gelebilmesi için cesaretlendiriyoruz.

"Muhtemelen dışişleri bakanları düzeyinde olacak"

Daha fazla görüşme olmasını bekliyoruz. Muhtemelen dışişleri bakanları düzeyinde olacak"







