Mevlüt Çavuşoğlu'nun 12 mil tepkisi Yunanistan'da yankılandı

Bakan Çavuşoğlu'nun kara sularının genişletilmesi konusundaki net tavrı, Yunan basınında gündem oldu. Haberlerde, "Ankara sesini yükseltiyor" denildi.

Yunanistan'ın, Ege'de kara sularını artırma hesapları yaptığı konuşuluyor.

Yunan basınından Ta Nea, Girit'in güneyinde ve batısında kara sularının 12 mile çıkarılmasına ilişkin plan konusunda mart ayını işaret etti.

Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yönde olası bir adıma sert tepki gösterdi.

Çavuşoğlu'nun Atina'ya uyarısı

Çavuşoğlu, "Son günlerde Yunan basınında özellikle Girit'in çevresinde karasularının 12 mile çıkarılacağına dair haberler var. Bu konudaki tutumumuz son derece net. Değil 12, Ege’de 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz." dedi.

Yunan gazeteleri ise Atina yönetiminin tavrını görmezden gelerek, bir kez daha Türkiye'yi suçlayıcı çabalara girişti.

Proto Thema, Ankara'yı suçlamaya çalıştı

Proto Thema, "Çavuşoğlu: Ege'de kara sularının genişlemesine izin vermeyeceğiz" başlıklı haberinde, provokatif söylemlerde bulunan tarafın Ankara olduğunu iddia etti.

Haberde, Çavuşoğlu'nun "Değil 12 mil, 1 mile dahi izin vermeyiz." ifadesine vurgu yapıldı.

CNN Yunanistan: 1 mil dahi izin vermeyecekler

CNN'in Yunanistan servisi, "Çavuşoğlu: Ege'de kara sularının 1 mil dahi artırılmasına izin vermeyeceğiz." diye yazdı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının "kışkırtıcı" olduğu şeklinde algı oluşturulmaya çalışılarak, Yunanistan'ın 12 mil niyeti üzerindeki dikkatler dağıtılmak istendi.

Türkiye Dışişleri Bakanı'nın, "Meclisimizin bu konuda 1995’te aldığı karar nettir ve halen geçerlidir." dediği belirtildi.

Ta Nea: Ankara sesini yükseltiyor

Ta Nea, "Ankara, Girit'in güney ve batısındaki Yunan kara sularının 12 millik olası artışı konusunda sesini yükseltiyor." dedi.

Haberde, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atina'nın kara sularını 12 deniz miline uzatma konusundaki devredilemez hakkını kullanması halinde savaş tehditlerini yineleyerek konuyu ele aldı." ifadesi kullanıldı.

Mevlüt Çavuşoğlu: Yunanistan'ın 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz ViDEO