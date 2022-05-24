Mevlüt Çavuşoğlu'nun Filistin ve İsrail temasları

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Filistin ve İsrail temasları

Türkiye'den İsrail'e dışişleri bakanı düzeyinde, 15 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştiriliyor. Çavuşoğlu'nun, İsrail'deki programının yanı sıra Filistin'deki temasları da belli oldu.

İlişkilerde yeni döneme başlayan Türkiye ve İsrail arasında temaslar sürüyor.

Yeniden canlandırılan diyalog çerçevesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu taşıyan uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na ulaştı.

Çavuşoğlu Ramallah'ta

Çavuşoğlu, temaslarına Filistin ziyaretiyle başladı. Tel Aviv'den Ramallah kentine giden Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanlığı'na geçti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Türkiye-Filistin Ortak Komitesi İkinci Toplantısı'na katılacak.

Filistin programı belli oldu

Filistinli mevkidaşı Maliki ile bir araya gelecek olan Çavuşoğlu, Türk üniversitelerinden mezun Filistinlilerle buluşacak.

AA'nın haberine göre, Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

İsrailli mevkidaşıyla görüşecek

Öte yandan Çavuşoğlu, Filistin'de temaslarını tamamlamasının ardından İsrail'de görüşmelerde bulunacak.

Bakan Çavuşoğlu, yarın İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası görüşme yapacak.

Masadaki konular

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konularda fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Ayrıca büyükelçi ataması konusunun da masada olması bekleniyor.

Çavuşoğlu'nun büyükelçi sorusuna yanıtı

Mevlüt Çavuşoğlu'na, Latin Amerika turu sonrası, İsrail'e büyükelçi atanıp atanmayacağına ilişkin soru yöneltilmiş, Çavuşoğlu şu yanıtı vermişti:

"İsrail’e 25’inde gideceğiz. Dışişleri Bakanı ile oturup değerlendireceğiz, o zaman karar vereceğiz."